Черчесов объяснил, почему пригласил в сборную Шунина
16:20
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о вызове в национальную команду голкипера «Динамо» Антона Шунина. Россиянам предстоят отборочные матчи Евро-2020 с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).
— Почему третьим вратарем вызван Шунин?
— Шунин играет уверенно. А Лунев из-за травмы не тренируется. Дали паузу. Футболист не играет и не тренируется. Значит, вопрос автоматически решается не в его пользу. (Дмитрий Зеленов)
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