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Черчесов объяснил, почему пригласил в сборную Шунина

16:20
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о вызове в национальную команду голкипера «Динамо» Антона Шунина. Россиянам предстоят отборочные матчи Евро-2020 с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

— Почему третьим вратарем вызван Шунин?

— Шунин играет уверенно. А Лунев из-за травмы не тренируется. Дали паузу. Футболист не играет и не тренируется. Значит, вопрос автоматически решается не в его пользу. (Дмитрий Зеленов)

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https://www.sport-express.ru/football/euro/2020/

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