Черчесов объяснил, почему чувствует себя больше менеджером, чем тренером

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что главное на краткосрочных сборах определить тех, кто дает результат.

— Почему чувствую себя больше менеджером, чем тренером? Потому что вечером первого мы собираемся, второго я их приглашу пообщаться, третьего тренировка, четвертого вылетаем, пятого разминка, а шестого игра, — рассказал Черчесов. - Все. Как тренер ты, конечно, какие-то нюансики подправишь, но, по большому счету, твоя задача — правильно определить на дистанции тех, кто сегодня даст результат. Найти этих людей и за эти пару дней их объединить. И вперед.

Никому не интересно, было ли у нас на один день больше или меньше времени, кто соперник, как судили, что делали. Надо просто давать результат. А вот перед большими турнирами, как было перед чемпионатом мира, когда есть плюс-минус три-четыре недели, ты уже можешь их спокойно как надо подготовить, вывести на определенный уровень. Тогда ты начинаешь владеть их мозгами в большей степени, и ими легче и правильнее управлять.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира