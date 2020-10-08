«Чехарду делать нет никакого смысла». Нигматуллин — о выборе вратаря на игру Россия — Швеция
15:31
Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился с «СЭ» своими ожиданиями перед контрольной игрой России против Швеции, которая состоится в четверг, 8 октября, на «ВЭБ Арене».
— Черчесов придерживается психологии, что основного вратаря не стоит менять матч за матчем, — сказал Нигматуллин. — Чехарду делать нет никакого смысла. Последние две официальные игры был Шунин, и команда победила, так что логичным будет выбрать его.
Эксперименты возможны, думаю, будут даны шансы тем, кто имеет меньше игрового времени. Нам нужно смотреть и ближайший резерв, готовиться к будущим серьезным матчам. У этой игры может быть много целевых направлений. (Анастасия Пастернак)
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