Ветеран ЦСКА жестко раскритиковал сборную России после ничьей с Узбекистаном: «Одиннадцать Буратино!»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» ничью в товарищеском матче сборных России и Узбекистана (0:0).

«Одна злость от таких матчей! Есть сказка «Золотой ключик», в котором Папа Карло сделал одного Буратино. Ощущение, что он сделал одиннадцать Буратино и выставил их на поле! Это худшие футболисты за последние 50 лет! Они не понимают, во что они играют. Нет ни движения, ни мысли, ни скоростей. Я никогда не видел настолько ужасной игры сборной. Я посмотрел два матча — с Таджикистаном и Узбекистаном. На моей памяти, сборная так ужасно никогда не играла», — сказал Пономарев «СЭ».

Сборные России и Узбекистана впервые встречались друг с другом.

17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0).