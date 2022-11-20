Шомуродов заявил, что сборные Узбекистана и России равны по силам

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов прокомментировал результат товарищеского матча против России (0:0).

— Сборные России и Узбекистана равны по силе?

— По сегодняшнему матчу можно сказать, что да. Мы играли неплохо, создавали много моментов. Мы знаем, что Россия — сильная команда. У них еще есть время улучшить свою игру.

— Чем-то удивила сборная России?

— Мы делали свою работу, поэтому все хорошо получилось. Всегда хочется выиграть, но главное, что не проиграли.

— Был эпизод, когда, возможно, в конце вам не дали пенальти.

— Кроме этого эпизода, у нас были и другие моменты. Мне показалось, что был пенальти. Посмотрим, разберем.

— О чем разговаривали с Карпиным?

— Обо всем. Как в «Ростове», как в «Роме». Продолжает подкалывать? В этот раз нет.