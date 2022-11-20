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Сегодня, 17:37

Шомуродов заявил, что сборные Узбекистана и России равны по силам

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов прокомментировал результат товарищеского матча против России (0:0).

— Сборные России и Узбекистана равны по силе?

— По сегодняшнему матчу можно сказать, что да. Мы играли неплохо, создавали много моментов. Мы знаем, что Россия — сильная команда. У них еще есть время улучшить свою игру.

— Чем-то удивила сборная России?

— Мы делали свою работу, поэтому все хорошо получилось. Всегда хочется выиграть, но главное, что не проиграли.

— Был эпизод, когда, возможно, в конце вам не дали пенальти.

— Кроме этого эпизода, у нас были и другие моменты. Мне показалось, что был пенальти. Посмотрим, разберем.

— О чем разговаривали с Карпиным?

— Обо всем. Как в «Ростове», как в «Роме». Продолжает подкалывать? В этот раз нет.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Элдор Шомуродов
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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