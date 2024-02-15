Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА на официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге. На счету команды 1498,84 балла. Российская сборная на 0,5 балла отстает от сборной Катара, которая поднялась на 21 строчку после победы на Кубке Азии.

Наибольшего прогресса в рейтинге добилась сборная Анголы, которая поднялась со 117 на 93 место (+24 позиции).

Лидером рейтинга остается сборная Аргентины. Второе место занимает Франция, третье — Англия.