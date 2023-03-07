Булыкин назвал причины вызова десяти игроков «Спартака» в сборную России

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о наличии десяти игроков московского «Спартака» в расширенном списке игроков национальной команды на мартовский сбор.

«Там качественные футболисты, хорошо подготовились, очень неплохо вышли из зимней паузы, поэтому и вызвали их. Сейчас в сборную надо брать тех, кто готов на данный момент, а не тех, кто был готов в прошлом году или будет готов дальше. Нужны те, кто даст результат сейчас, потому что все ждут от сборной хорошей игры и победы. Поэтому надо брать тех, кто готов действовать на максимальных скоростях и находится в хорошем игровом тонусе», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

В расширенный список попали Георгий Джикия, Александр Селихов, Руслан Литвинов, Никита Чернов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов.

Матчи против сборных Ирана и Ирака пройдут 23 и 27 марта.