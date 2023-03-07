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Юношеская сборная России U15 проведет товарищеский матч с командой Беларуси

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В конце марта юношеская сборная России U15 проведет выездной товарищеский матч против команды Беларуси, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в конце марта юношеская сборная России, собранная из футболистов 2008 года рождения, проведет выездной товарищеский матч с командой Беларуси. Еще две российские сборные отправятся на сборы в Турцию, но там соперники команд пока неизвестны.

Российские команды в феврале прошлого года были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России не примет участие в отборе к Евро-2024, а российские клубы не играют в текущем розыгрыше еврокубков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yunosheskaya-sbornaya-rossii-u15-provedet-tovarishheskij-match-s-komandoj-belarusi/
Футбол
Молодежная сборная России по футболу
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