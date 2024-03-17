Балахнин предположил, кто может заменить Карпина в сборной России

Экс-наставник сборной России Сергей Балахнин ответил на вопрос о том, кто может стать заменой Валерию Карпину на посту главного тренера национальной команды.

Действующий контракт 55-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2024 года. Переговоры о возможном продлении сотрудничества должны пройти в ближайшее время.

«Продление контракта больше зависит от Карпина. РФС высказал свою позицию. А Карпин не то, чтобы он не хотел работать… Но в нынешних условиях нет соревновательного процесса и не видно, когда он будет, а у него может есть предложение из хорошего клуба с большими амбициями. Возвращение Черчесова — это было бы благо? Можно Черчесова. Вариантов достаточно. Но я не вижу смысла. На данном этапе Карпин работает достаточно продуктивно», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча — с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.