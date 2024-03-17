В марте сборная России сыграет против Сербии и Парагвая в рамках тренировочного сбора. Оба матча пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и пойдут в зачет рейтинга ФИФА. Встреча против сербской сборной состоится в четверг, 21 марта. Начало — 20:00 по московскому времени.

В пятницу, 15 марта, игроки сборной России прибыли на сбор для подготовки к товарищеским матчам. Учебно-тренировочный сбор начался в Новогорске 14 марта. В окончательный состав сборной России вошли 28 игроков.

Последний товарищеский матч национальная команда провела 20 ноября 2023-го с Кубой, победив со счетом 8:0. Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. С 2022 года российская национальная команда не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

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