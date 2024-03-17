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17 марта, 18:56

Масалитин рассказал об ожиданиях от матча России с Сербией и Парагваем

Виктория Кравченко
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Футбольный эксперт Валерий Масалитин рассказал, чего ждет от товарищеских матчей сборной России с Сербией и Парагваем.

— Вызывают у вас интерес товарищеские игры с Сербией и Парагваем?

— Конечно. Матчи сборной всегда вызывают интерес, тем более к нам приедут хорошие соперники. Это какая-то отдушина, отвлечение от чемпионата.

— Какой соперник более интересен?

— Надо посмотреть, какие составы они привезут. Если приедут сильнейшие футболисты, значит, встречи будут хорошие. Если комбинированные, то тяжело будет смотреть такие игры. — Мы увидим разный футбол в этих двух матчах? — Хотелось бы увидеть игру, которая приносит результат. Дома мы вряд ли будем отсиживаться в обороне. Карпин исповедует современный, атакующий футбол, игру на контратаках, в зависимости от соперника, — цитирует Масалитина «Евро.Футбол.Ру».

Оба матча пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и пойдут в зачет рейтинга ФИФА. Встреча против сербской сборной состоится в четверг, 21 марта. Начало — 20:00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005594624_masalitin_s_serbiey_i_paragvaem_myi_ne_budem_otsijivatsya_v_oborone
Валерий Масалитин
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