Артем Дзюба: «Надеюсь, страна гордится нами»

Капитан сборной России Артем Дзюба в своем Instagram поблагодарил болельщиков за поддержку в матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (4:0).

— Всем привет. Бессонная ночь, хотел бы всех поблагодарить за ваши эмоции, любовь и за то, что поддерживаете нас, — сказал Дзюба. — Полные «Лужники» дорогого стоят, очень ценим это. Для нас это безумно важно и дорого. Без вас не получилось бы такой шикарной победы, такой игры.

Огромное спасибо за ваши смски, звонки, внимание. К сожалению, не могу всем ответить, но безумно дорожу вашим вниманием. Спасибо большое, что в это время, в этот час были все вместе. Надеюсь страна гордится нами. Всем удачи, всем здоровья, всем любви. Берегите друг друга, до свидания, хорошего дня.