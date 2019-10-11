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«Надеюсь, страна гордится нами». Артем Дзюба обратился к России после бессонной ночи

07:53
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Капитан сборной России Артем Дзюба в своем Instagram поблагодарил болельщиков за поддержку в матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (4:0).

— Всем привет. Бессонная ночь, хотел бы всех поблагодарить за ваши эмоции, любовь и за то, что поддерживаете нас, — сказал Дзюба. —  Полные «Лужники» дорогого стоят, очень ценим это. Для нас это безумно важно и дорого. Без вас не получилось бы такой шикарной победы, такой игры.

Огромное спасибо за ваши смски, звонки, внимание. К сожалению, не могу всем ответить, но безумно дорожу вашим вниманием. Спасибо большое, что в это время, в этот час были все вместе. Надеюсь страна гордится нами. Всем удачи, всем здоровья, всем любви. Берегите друг друга, до свидания, хорошего дня.

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Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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