Артем Дзюба: «Меня сильно расстраивает, что Черышева и Головина не будет»

Капитан сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции перед игрой с Бельгией в отборочном раунде Евро-2020 рассказал, насколько ему будет некомфортно играть без Александра Головина и о своем состоянии здоровья.

— Меня безумно сильно расстраивает, что Черышева и Головина не будет, — подчеркнул Дзюба. — Обидно, что и со Швецией в прошлом году играло мало игроков. Но также искренне верю, что другие футболисты смогут себя проявить. Мне все равно с кем играть, главное выполнить задачу. В сборной России надо заслужить играть. И Станислав Саламович решает, кому играть.

Физическое состояние? Болезни, конечно, поднакопились. Но это ни в коем случае не оправдание. Сборной мы подпитываемся. Сами знаете, у нас в чемпионате иногда идет сражение. Но никаких отмазок не будет. (Дмитрий Зимин)

Главному тренеру сборной Станиславу Черчесову так понравился ответ Дзюбы, что он чуть не отдал футболисту свой свисток.