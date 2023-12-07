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Сегодня, 10:00

Малийский полузащитник Майга: «У меня есть паспорт РФ, считаю себя русским!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Мамаду Майга.
Фото ФК «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности сыграть за национальную команду России.

— Ты не заигран за сборную Мали, есть гражданство РФ — ждешь вызова из сборной России?

— Недавно я попал в расширенный список сборной Мали. К сожалению, в окончательный не получилось. Но мы на связи с главным тренером, после каждого матча разбираем ошибки — он говорит, что мне нужно исправить. Очень хочу сыграть за сборную Мали!
Если предложат сыграть за Россию, придется думать. Но моя семья будет не очень рада, если я выберу не Мали.

— Ты себя больше ощущаешь малийцем или русским?

— И тем и другим! У меня есть паспорт РФ, поэтому считаю себя русским. Если меня спросят, кто я такой, отвечу: «Я из Мали, но у меня паспорт России».

Мамаду Майга рассказал о&nbsp;бане с&nbsp;Глушаковым и&nbsp;эфиопе из &laquo;Жмурок&raquo;. «Я патриот и всегда за Россию!» Баня с Глушаковым, эфиоп из «Жмурок», Юран: интервью Майга

28-летний малиец Майга перешел в «Пари НН» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 19 матчей.

Сборная России по футболу
ФК Нижний Новгород
Мамаду Майга
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