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23 марта, 11:07

Дюков: «РФС вместе со всей страной скорбит по погибшим в страшном теракте в «Крокусе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал отмену товарищеского матча между сборными России и Парагвая, который должен был пройти на «ВТБ Арене» 25 марта.

«Российский футбольный союз вместе со всей страной скорбит по погибшим в страшном теракте в «Крокус Сити Холле». Еще раз хотел бы выразить искренние соболезнования всем родным и близким жертв этой трагедии.

В текущей ситуации вместе с коллегами из Парагвая мы приняли решение не проводить матч между нашими командами и организовать его позднее. Игра не сможет состоятся в марте, так как окно ФИФА заканчивается уже во вторник, и игроки сборных обязаны вернуться в свои клубы. Мы обсудили, что обязательно проведем этот матч в будущем. Что касается билетов, уже приобретенных болельщиками на игру, то деньги за них будут возвращены в полном объеме», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/10826
РФС
Александр Дюков
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