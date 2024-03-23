Шалимов: «У сборной России огромные проблемы с центральными защитниками»

Известный тренер Игорь Шалимов высказался по поводу проблем сборной России в обороне. 21 марта национальная команда в товарищеской встрече обыграла Сербию со счетом 4:0.

«У нас огромные проблемы с центральными защитниками. На позиции одного из центральных защитников играл Сильянов, который в «Локо» выходит на фланге обороны, и после первого матча весной в состав на вторую игру в РПЛ не попал. Из профильных центральных защитников на скамейке был только Морозов. Осипенко является фигурой незаменимой. То, что у нас такой очень ограниченный выбор защитников в эту позицию — просто беда сборной и нашего футбола», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен из-за теракта в Московской области. Встреча должна была пройти на «ВТБ Арене» 25 марта в 20.00 мск.