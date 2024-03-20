Россия — Сербия: ничья в первом раунде

В среду, 20 марта, в манеже «Динамо» состоялась товарищеская встреча между болельщиками сборной России и болельщиками сборной Сербии, которая завершилась вничью — 4:4.

Нашей командой, в составе которой выступал шеф отдела газетного выпуска «Спорт-Экспресса» Александр Чурилин, руководили Сергей Овчинников и Игорь Семшов. Хозяева вели в счете, но в концовке им пришлось отыгрываться. Отметим, что у гостей самой заметной фигурой был бывший футболист «Динамо» и «Крыльев Советов» Огнен Короман.

Наша сборная тоже была укомплектована звездами, за нее выступали Динияр Билялетдинов, Руслан Пименов и Федор Кудряшов.

Матч организован при поддержке РФС, он посвящен товарищеской встрече Россия — Сербия, которая пройдет в четверг, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена».