Агент Виллаш-Боаша опроверг информацию о том, что тренер может возглавить сборную России

Карлос Гонсалвеш, агент бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, прокомментировал слухи о возможном назначении португальца главным тренером сборной России.

«У нас нет и не было никаких контактов с Россией. Андре очень уважает Россию за историю, которую он написал, руководя «Зенитом». Его там помнят, как рекордсмена.



У сборной России есть тренер (разговор был до увольнения Черчесова. — Прим. «СЭ»). Кстати, это человек, которого Андре очень уважает, потому что он был одним из первых российских тренеров, которые поздравили его, когда он стал чемпионом России», — сказал Гонсалвеш «СЭ».

Черчесов тренировал сборную России с 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).