Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Агент Виллаш-Боаша опроверг информацию о том, что тренер может возглавить сборную России

17:28
Андре Виллаш-Боаш. Фото ФК «Зенит»
Андре Виллаш-Боаш. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Карлос Гонсалвеш, агент бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, прокомментировал слухи о возможном назначении португальца главным тренером сборной России.

«У нас нет и не было никаких контактов с Россией. Андре очень уважает Россию за историю, которую он написал, руководя «Зенитом». Его там помнят, как рекордсмена.

У сборной России есть тренер (разговор был до увольнения Черчесова. — Прим. «СЭ»). Кстати, это человек, которого Андре очень уважает, потому что он был одним из первых российских тренеров, которые поздравили его, когда он стал чемпионом России», — сказал Гонсалвеш «СЭ».

Черчесов тренировал сборную России с 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Опрос

проголосовало: 467
Все опросы
Кто должен тренировать сборную России после отставки Черчесова?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Он марионетка и приехал только за деньгами». Иранский волейболист жестко наехал на Алекно
«Кубок выиграли обманщики?» Что говорят за океаном после победы «Тампы»
Автоголы на Евро-2020 обошли Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы
Перед назначением пенальти в матче Англия — Дания на поле оказался второй мяч. Почему арбитр продолжил игру
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: отставка главного тренера Станислава Черчесова после Евро 2020, причины вылета, главные новости