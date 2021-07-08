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Черчесов в сборной России повторил достижение Романцева и обновил антирекорд Бышовца

17:55
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В 2019 году в ходе отбора на чемпионат Европы-2020 сборная России под руководством Станислава Черчесова одержала семь побед подряд в официальных матчах и повторила рекорд, который держался 24 года.

В отборочном турнире Евро-1996 команда Олега Романцева также добилась семи побед кряду. Любопытно, что в ходе рекордных серий россияне обыграли соперников с одинаковой разностью мячей «+25». Правда, сборная Романцева была чуть более результативна в атаке и чуть менее надежна в обороне.

Самые продолжительные серии побед сборной России в официальных матчах

Годы

Тренер

Соперники

Матчи

Мячи

1995

Олег Романцев

Греция (д) — 3:0, Фареры (д) — 3:0, Сан-Марино (г) — 7:0, Финляндия (г) — 6:0, Фареры (г) — 5:2, Греция (д) — 2:1, Финляндия (д) — 3:1

7

29-4

2019

Станислав Черчесов

Казахстан (г) — 4:0, Сан-Марино (д) — 9:0, Кипр (д) — 1:0, Шотландия (г) — 2:1, Казахстан (д) — 1:0, Шотландия (д) — 4:0, Кипр (г) — 5:0

7

26-1

2008-2009

Гус Хиддинк

Финляндия (д) — 3:0, Азербайджан (д) — 2:0, Лихтенштейн (г) — 1:0, Финляндия (г) — 3:0, Лихтенштейн (д) — 3:0, Уэльс (г) — 3:1

6

15-1

1999

Олег Романцев

Армения (г) — 3:0, Андорра (д) — 6:1, Франция (г) — 3:2, Исландия (д) — 1:0, Армения (д) — 2:0, Андорра (г) — 2:1

6

17-4

2015

Леонид Слуцкий

Швеция (д) — 1:0, Лихтенштейн (г) — 7:0, Молдавия (г) — 2:1, Черногория (д) — 2:0

4

12-1

2006-2007

Гус Хиддинк

Эстония (д) — 2:0, Македония (г) — 2:0, Эстония (г) — 3:0, Андорра (д) — 4:0

4

11-0

1992-1993

Павел Садырин

Исландия (д) — 1:0, Люксембург (д) — 2:0, Люксембург (г) — 4:0, Венгрия (д) — 3:0

4

10-0

2012

Фабио Капелло

Сев.Ирландия (д) — 2:0, Израиль (г) — 4:0, Португалия (д) — 1:0, Азербайджан (д) — 1:0

4

8-0

А вот при подготовке к домашнему чемпионату мира-2018 команда Черчесова умудрилась выдать семиматчевую серию без побед, обновив худший результат в российской истории. По шесть встреч не могли победить сборные Анатолия Бышовца в 1998 году, Леонида Слуцкого в 2016-м и того же Черчесова в 2020-м. Худшая серия сборной в истории связана с работой Бышовца и его предшественника Бориса Игнатьева, при которых в восьми матчах в 1998 году добились лишь ничьей с Грузией.

Самые продолжительные безвыигрышные серии тренеров сборной России

Тренер

Год

Соперники

И

Н

П

М

Завершение

Станислав Черчесов

2018

Иран (1:1), Аргентина (0:1), Испания (3:3), Бразилия (0:3), Франция (1:3), Австрия (0:1), Турция (1:1)

7

3

4

6-13

Сауд.Аравия — 5:0

Анатолий Бышовец

1998

Швеция (0:1), Украина (2:3), Испания (0:1), Франция (2:3), Исландия (0:1), Бразилия (1:5)

6

0

6

5-14

Увольнение

Леонид Слуцкий

2016

Франция (2:4), Чехия (1:2), Сербия (1:1), Англия (1:1), Словакия (1:2), Уэльс (0:3)

6

2

4

6-13

Увольнение

Станислав Черчесов

2020

Швеция (д) — 1:2, Турция (д) — 1:1, Венгрия (д) — 0:0, Молдавия (г) — 0:0, Турция (г) — 2:3, Сербия (г) — 0:5

6

3

3

4-11

Мальта (г) — 3:1

Олег Романцев

2002

Ирландия (0:2), Эстония (1:2), Франция (0:0), Белоруссия (1:1), Югославия (1:1)

5

3

2

3-6

Тунис — 2:0

Георгий Ярцев

2004

Болгария (2:2), Норвегия (2:3), Австрия (0:0), Испания (0:1), Португалия (0:2)

5

2

3

4-8

Греция — 2:1

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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