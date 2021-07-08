Черчесов в сборной России повторил достижение Романцева и обновил антирекорд Бышовца

В 2019 году в ходе отбора на чемпионат Европы-2020 сборная России под руководством Станислава Черчесова одержала семь побед подряд в официальных матчах и повторила рекорд, который держался 24 года.

В отборочном турнире Евро-1996 команда Олега Романцева также добилась семи побед кряду. Любопытно, что в ходе рекордных серий россияне обыграли соперников с одинаковой разностью мячей «+25». Правда, сборная Романцева была чуть более результативна в атаке и чуть менее надежна в обороне.

Самые продолжительные серии побед сборной России в официальных матчах

Годы Тренер Соперники Матчи Мячи 1995 Олег Романцев Греция (д) — 3:0, Фареры (д) — 3:0, Сан-Марино (г) — 7:0, Финляндия (г) — 6:0, Фареры (г) — 5:2, Греция (д) — 2:1, Финляндия (д) — 3:1 7 29-4 2019 Станислав Черчесов Казахстан (г) — 4:0, Сан-Марино (д) — 9:0, Кипр (д) — 1:0, Шотландия (г) — 2:1, Казахстан (д) — 1:0, Шотландия (д) — 4:0, Кипр (г) — 5:0 7 26-1 2008-2009 Гус Хиддинк Финляндия (д) — 3:0, Азербайджан (д) — 2:0, Лихтенштейн (г) — 1:0, Финляндия (г) — 3:0, Лихтенштейн (д) — 3:0, Уэльс (г) — 3:1 6 15-1 1999 Олег Романцев Армения (г) — 3:0, Андорра (д) — 6:1, Франция (г) — 3:2, Исландия (д) — 1:0, Армения (д) — 2:0, Андорра (г) — 2:1 6 17-4 2015 Леонид Слуцкий Швеция (д) — 1:0, Лихтенштейн (г) — 7:0, Молдавия (г) — 2:1, Черногория (д) — 2:0 4 12-1 2006-2007 Гус Хиддинк Эстония (д) — 2:0, Македония (г) — 2:0, Эстония (г) — 3:0, Андорра (д) — 4:0 4 11-0 1992-1993 Павел Садырин Исландия (д) — 1:0, Люксембург (д) — 2:0, Люксембург (г) — 4:0, Венгрия (д) — 3:0 4 10-0 2012 Фабио Капелло Сев.Ирландия (д) — 2:0, Израиль (г) — 4:0, Португалия (д) — 1:0, Азербайджан (д) — 1:0 4 8-0

А вот при подготовке к домашнему чемпионату мира-2018 команда Черчесова умудрилась выдать семиматчевую серию без побед, обновив худший результат в российской истории. По шесть встреч не могли победить сборные Анатолия Бышовца в 1998 году, Леонида Слуцкого в 2016-м и того же Черчесова в 2020-м. Худшая серия сборной в истории связана с работой Бышовца и его предшественника Бориса Игнатьева, при которых в восьми матчах в 1998 году добились лишь ничьей с Грузией.

Самые продолжительные безвыигрышные серии тренеров сборной России