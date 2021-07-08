Черчесов в сборной России повторил достижение Романцева и обновил антирекорд Бышовца
В 2019 году в ходе отбора на чемпионат Европы-2020 сборная России под руководством Станислава Черчесова одержала семь побед подряд в официальных матчах и повторила рекорд, который держался 24 года.
В отборочном турнире Евро-1996 команда Олега Романцева также добилась семи побед кряду. Любопытно, что в ходе рекордных серий россияне обыграли соперников с одинаковой разностью мячей «+25». Правда, сборная Романцева была чуть более результативна в атаке и чуть менее надежна в обороне.
Самые продолжительные серии побед сборной России в официальных матчах
|
Годы
|
Тренер
|
Соперники
|
Матчи
|
Мячи
|
1995
|
Олег Романцев
|
Греция (д) — 3:0, Фареры (д) — 3:0, Сан-Марино (г) — 7:0, Финляндия (г) — 6:0, Фареры (г) — 5:2, Греция (д) — 2:1, Финляндия (д) — 3:1
|
7
|
29-4
|
2019
|
Станислав Черчесов
|
Казахстан (г) — 4:0, Сан-Марино (д) — 9:0, Кипр (д) — 1:0, Шотландия (г) — 2:1, Казахстан (д) — 1:0, Шотландия (д) — 4:0, Кипр (г) — 5:0
|
7
|
26-1
|
2008-2009
|
Гус Хиддинк
|
Финляндия (д) — 3:0, Азербайджан (д) — 2:0, Лихтенштейн (г) — 1:0, Финляндия (г) — 3:0, Лихтенштейн (д) — 3:0, Уэльс (г) — 3:1
|
6
|
15-1
|
1999
|
Олег Романцев
|
Армения (г) — 3:0, Андорра (д) — 6:1, Франция (г) — 3:2, Исландия (д) — 1:0, Армения (д) — 2:0, Андорра (г) — 2:1
|
6
|
17-4
|
2015
|
Леонид Слуцкий
|
Швеция (д) — 1:0, Лихтенштейн (г) — 7:0, Молдавия (г) — 2:1, Черногория (д) — 2:0
|
4
|
12-1
|
2006-2007
|
Гус Хиддинк
|
Эстония (д) — 2:0, Македония (г) — 2:0, Эстония (г) — 3:0, Андорра (д) — 4:0
|
4
|
11-0
|
1992-1993
|
Павел Садырин
|
Исландия (д) — 1:0, Люксембург (д) — 2:0, Люксембург (г) — 4:0, Венгрия (д) — 3:0
|
4
|
10-0
|
2012
|
Фабио Капелло
|
Сев.Ирландия (д) — 2:0, Израиль (г) — 4:0, Португалия (д) — 1:0, Азербайджан (д) — 1:0
|
4
|
8-0
А вот при подготовке к домашнему чемпионату мира-2018 команда Черчесова умудрилась выдать семиматчевую серию без побед, обновив худший результат в российской истории. По шесть встреч не могли победить сборные Анатолия Бышовца в 1998 году, Леонида Слуцкого в 2016-м и того же Черчесова в 2020-м. Худшая серия сборной в истории связана с работой Бышовца и его предшественника Бориса Игнатьева, при которых в восьми матчах в 1998 году добились лишь ничьей с Грузией.
Самые продолжительные безвыигрышные серии тренеров сборной России
|
Тренер
|
Год
|
Соперники
|
И
|
Н
|
П
|
М
|
Завершение
|
Станислав Черчесов
|
2018
|
Иран (1:1), Аргентина (0:1), Испания (3:3), Бразилия (0:3), Франция (1:3), Австрия (0:1), Турция (1:1)
|
7
|
3
|
4
|
6-13
|
Сауд.Аравия — 5:0
|
Анатолий Бышовец
|
1998
|
Швеция (0:1), Украина (2:3), Испания (0:1), Франция (2:3), Исландия (0:1), Бразилия (1:5)
|
6
|
0
|
6
|
5-14
|
Увольнение
|
Леонид Слуцкий
|
2016
|
Франция (2:4), Чехия (1:2), Сербия (1:1), Англия (1:1), Словакия (1:2), Уэльс (0:3)
|
6
|
2
|
4
|
6-13
|
Увольнение
|
Станислав Черчесов
|
2020
|
Швеция (д) — 1:2, Турция (д) — 1:1, Венгрия (д) — 0:0, Молдавия (г) — 0:0, Турция (г) — 2:3, Сербия (г) — 0:5
|
6
|
3
|
3
|
4-11
|
Мальта (г) — 3:1
|
Олег Романцев
|
2002
|
Ирландия (0:2), Эстония (1:2), Франция (0:0), Белоруссия (1:1), Югославия (1:1)
|
5
|
3
|
2
|
3-6
|
Тунис — 2:0
|
Георгий Ярцев
|
2004
|
Болгария (2:2), Норвегия (2:3), Австрия (0:0), Испания (0:1), Португалия (0:2)
|
5
|
2
|
3
|
4-8
|
Греция — 2:1
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