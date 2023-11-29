Адвокат Бугаева рассказала о болезни клиента: «Ему стало немного лучше»

Екатерина Макличенко, адвокат бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, рассказала «СЭ» о состоянии здоровья клиента.

Ранее появилась информация о том, что Бугаев заболел в следственном изоляторе (СИЗО).

1 ноября стало известно, что Бугаева задержали в Краснодаре и возбудили против него уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Бугаев был заключен под стражу до 31 декабря 2023 года.

«Чувствует, конечно, он себя не замечательно. В условиях, когда вокруг содержится очень много заключенных, сложно снова не подхватить инфекцию, когда иммунитет ослаблен. К тому же в Краснодаре похолодало, поэтому достаточно тяжело выздоравливать. Тем не менее ему стало немного лучше. Надеюсь, сможем до конца решить вопрос с его здоровьем и будем дальше работать над тем, чтобы уголовное преследование против него было прекращено», — сказала Макличенко «СЭ».

Ранее Макличенко заявила, что защита Бугаева нашла доказательства невиновности бывшего футболиста в деле о производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере.