Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:00

Адвокат Бугаева рассказала о болезни клиента: «Ему стало немного лучше»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Бугаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Екатерина Макличенко, адвокат бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, рассказала «СЭ» о состоянии здоровья клиента.

Ранее появилась информация о том, что Бугаев заболел в следственном изоляторе (СИЗО).

1 ноября стало известно, что Бугаева задержали в Краснодаре и возбудили против него уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Бугаев был заключен под стражу до 31 декабря 2023 года.

«Чувствует, конечно, он себя не замечательно. В условиях, когда вокруг содержится очень много заключенных, сложно снова не подхватить инфекцию, когда иммунитет ослаблен. К тому же в Краснодаре похолодало, поэтому достаточно тяжело выздоравливать. Тем не менее ему стало немного лучше. Надеюсь, сможем до конца решить вопрос с его здоровьем и будем дальше работать над тем, чтобы уголовное преследование против него было прекращено», — сказала Макличенко «СЭ».

Ранее Макличенко заявила, что защита Бугаева нашла доказательства невиновности бывшего футболиста в деле о производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Алексей Бугаев
Футбол
0
Читайте также
Авербух рассказал, какие качества ценит в Щербаковой
Перри покинет «Чикаго» на фоне слухов о его романе с мамой Бедарда
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
В Сухуме похоронили корреспондента «РИА Новости» Дмитрия Статейнова
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сторона Бугаева нашла доказательства невиновности экс-футболиста сборной России в деле о сбыте наркотиков

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости