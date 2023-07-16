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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 08:45

Газзаев — о Ду Кейросе: «Не впечатлил...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру новичка «Зенита» Ду Кейроса в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита» (0:0, 4:5 пен.).

— Что скажете о Ду Кейросе?

— Он меня что-то не впечатлил. Был не заметен, почти ничего не создал.

— Клаудинью, как показалось, был не доволен тем, что его заменили.

— Считаю, его надо было менять еще раньше. Слабый матч в исполнении бразильца!

— К Малкому есть вопросы?

— Видно, что это мастер. Но у него сегодня далеко не все получилось. Видимо, еще надо набрать кондиции. В «Зените», помимо Кержакова, я бы еще выделил Барриоса. Вот он сыграл на своем высоком уровне.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

Полное интервью Валерия Газзаева «СЭ»

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Ду Кейрос
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