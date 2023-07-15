Семин считает, что за Суперкубок сражались два лучших тренера России

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сине-бело-голубых в OLIMPBET Суперкубке России. Команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в серии пенальти (0:0, пенальти — 5:4).

«Победа на Суперкубке заслуга не только Михаила Кержакова, но и всей команды, тренера. Матч мне понравился, играли между собой, на мой взгляд, два лучших тренера России. Они показали футбол очень и очень высокого уровня. Пенальти — это лотерея, в которой выиграл «Зенит». Естественно, Кержаков два мяча смог отразить, такое редко бывает. Но здесь надо отметить хорошую подготовку одной и другой команды. ЦСКА, если решит свои проблемы с игрой в атаке, будет в состоянии бороться за золотые медали РПЛ. Потому что у них в обороне игроки очень высокого класса. В преддверии чемпионата обе команды показали очень хорошую игру», — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

Сергей Семак в четвертый раз подряд привел «Зенит» к Суперкубку России и установил тренерский рекорд по числу побед в этом турнире.