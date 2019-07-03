"Локомотиву" не предлагали провести тренировку на стадионе "Динамо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" отметил, что "железнодорожникам" не предлагали провести тренировку стадионе "Динамо".

Субботний матч за Суперкубок между московской командой и "Зенитом" пройдет на новой арене в Петровском парке.

– Не слишком рискованно возвращаться в Москву всего за двое суток до матча с "Зенитом"?

– Размышляли как лучше поступить и в итоге пришли к мнению, что на данный момент гораздо важнее задержаться в Австрии и с максимальной пользой использовать там время для подготовки к чемпионату. После Суперкубка у нас останется для работы еще девять дней, чтобы наверстать упущенное. А в субботу команда постарается сделать все, чтобы у болельщиков в начале сезона было хорошее настроение.

– Газон "ВТБ Арены" собираетесь опробовать?

– Думаю, придется обойтись без этого. Во всяком случае, нам этого никто не предлагал. Так что ограничимся предыгровой разминкой в Баковке. (Александр Львов)​