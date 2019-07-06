Быстрее Смолова в Суперкубке забивал только Вагнер Лав

Федор Смолов открыл счет на шестой минуте матча за Олимп-Суперкубок России против "Зенита". Форвард "Локомотива" поднялся на вторую строчку в списке авторов самых ранних голов в истории турнира, уступив лишь армейцу Вагнеру Лав, который в 2006 году забил первый мяч в ворота "Спартака" на исходе первой минуты. (Кирилл Бурдаков)
Самые быстрые голы в матчах за Суперкубок России
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Минута
|
03.03.2007
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
Спартак – 4:2
|
1’
|
06.07.2019
|
Федор Смолов
|
Локомотив
|
Зенит - ?:?
|
6’
|
07.03.2004
|
Максим Калиниченко
|
Спартак
|
ЦСКА – 1:3 (д.в.)
|
14’
|
13.07.2013
|
Кейсуке Хонда
|
ЦСКА
|
Зенит – 3:0
|
15’
|
11.03.2006
|
Егор Титов
|
Спартак
|
ЦСКА - 2:3
|
22’
|
23.07.2016
|
Маурисиу
|
Зенит
|
ЦСКА – 1:0
|
23’
|
14.07.2012
|
Сальваторе Боккетти
|
Рубин
|
Зенит – 2:0
|
28’
|
12.07.2015
|
Умар Ньясс
|
Локомотив
|
Зенит – 1:1 (пен. – 2:4)
|
28’
|
09.03.2008
|
Андрей Аршавин
|
Зенит
|
Локомотив – 2:1
|
34’
|
07.03.2010
|
Александр Бухаров
|
Рубин
|
ЦСКА – 1:0
|
35’