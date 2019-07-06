19:29 | Футбол — Олимп - Суперкубок России

Быстрее Смолова в Суперкубке забивал только Вагнер Лав

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Федор Смолов открыл счет на шестой минуте матча за Олимп-Суперкубок России против "Зенита". Форвард "Локомотива" поднялся на вторую строчку в списке авторов самых ранних голов в истории турнира, уступив лишь армейцу Вагнеру Лав, который в 2006 году забил первый мяч в ворота "Спартака" на исходе первой минуты. (Кирилл Бурдаков)

Самые быстрые голы в матчах за Суперкубок России

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Минута

03.03.2007

Вагнер Лав

ЦСКА

Спартак – 4:2

1

06.07.2019

Федор Смолов

Локомотив

Зенит - ?:?

6

07.03.2004

Максим Калиниченко

Спартак

ЦСКА – 1:3 (д.в.)

14

13.07.2013

Кейсуке Хонда

ЦСКА

Зенит – 3:0

15

11.03.2006

Егор Титов

Спартак

ЦСКА - 2:3

22

23.07.2016

Маурисиу

Зенит

ЦСКА – 1:0

23

14.07.2012

Сальваторе Боккетти

Рубин

Зенит – 2:0

28

12.07.2015

Умар Ньясс

Локомотив

Зенит – 1:1 (пен. – 2:4)

28

09.03.2008

Андрей Аршавин

Зенит

Локомотив – 2:1

34’

07.03.2010

Александр Бухаров

Рубин

ЦСКА – 1:0

35
Зенит - Локомотив

 

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