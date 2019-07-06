Быстрее Смолова в Суперкубке забивал только Вагнер Лав

Федор Смолов открыл счет на шестой минуте матча за Олимп-Суперкубок России против "Зенита". Форвард "Локомотива" поднялся на вторую строчку в списке авторов самых ранних голов в истории турнира, уступив лишь армейцу Вагнеру Лав, который в 2006 году забил первый мяч в ворота "Спартака" на исходе первой минуты. (Кирилл Бурдаков)

Самые быстрые голы в матчах за Суперкубок России