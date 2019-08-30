«Зенит-2» разгромил «Луки-Энергию» и теперь на одно очко отстает от лидера группы «Запад»

«Зенит-2» с разгромным счетом обыграл «Луки-Энергию» в матче 7-го тура первенства Олимп-ПФЛ группы «Запад» (4:1).

Это позволило петербургской команде подняться на второе место в турнирной таблице группы «Запад» с отставанием в одно очко от «Пскова-747», имея матч в запасе.

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 4:1 (3:1)

Голы: Мусаев, 17 (1:0). Воробьев, 33 (2:0). Решетников, 39 — с пенальти (2:1). Шамкин, 42 (3:1). Воробьев, 67 (4:1).

Удаление: Прохин (Зенит-2), 37.

Судья: Руденко (Калининград).

30 августа. Санкт-Петербург. Стадион «МСА Петровский».



«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Коломна» — 1:2 (0:2)

Голы: Андреев, 10 (0:1). Цыганков, 45+3 (0:2). Вишневский, 90+1 (1:2).

Удаление: Лихобабенко (Коломна), 53.

Судья: Исаев (Великие Луки).

30 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».



«Велес» (Москва) — «Родина» (Москва) — 1:2 (0:0)

Голы: Сиденко, 59 (1:0). Абдусаламов, 76 (1:1). Абдусаламов, 90 (1:2).

Судья: Матвеев (Троицк).

30 августа. Москва. Стадион «Спартаковец им. Н. П. Старостина».



«Торпедо» (Владимир) — «Олимп» (Химки) — 0:1 (0:1)

Гол: Юрьев, 10.

Судья: Амелин (Тула).

30 августа. Владимир. Стадион «Торпедо».



«Долгопрудный» — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0)

Голы: Чиканчи, 57 (1:0). Рябоконь, 90+2 (2:0).

Удаление: Блынду (Ленинградец), 55.

Судья: Карпов (Петрозаводск).

30 августа. Долгопрудный. Стадион «Салют».



«Муром» — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 3:2 (0:2)

Голы: Сулейманов, 3 (0:1). Демьянов, 23 (0:2). Киреев, 64 (1:2). Ежов, 69 (2:2). Кудряшов, 90+4 — с пенальти (3:2).

Судья: Федотов (Великий Новгород).

30 августа. Муром. Стадион «им. Виктора Лосева».



«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Псков-747» (Псков) — 2:3 (1:1)

Голы: Калабухов, 28 — с пенальти (1:0). Курбанов, 38 (1:1). Севастьянов, 70 (1:2). Бойчук, 90+2 (2:2). Скляр, 90+4 (2:3).

Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).

30 августа. Орехово-Зуево. Стадион «Торпедо».