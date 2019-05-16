Заявление "Чайки" по обвинению в договорном матче с "Черноморцем"

ФК "Чайка" на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу обвинений в неспортивном характере матча 27-го тура Олимп-ПФЛ Группы "Юг" против "Черноморца" (3:1).

- В связи с большим количеством публикаций в Интернете и СМИ, носящих негативный характер и порочащих имя нашего футбольного клуба, РООСО "ФК "Чайка" считает необходимым заявить:



По итогам многочисленных публикаций и высказываний в СМИ и сети Интернет, основанных на предположении генерального директора ФК "Урожай" Дмитрия Градиленко о договорном характере матча 27 тура первенства ПФЛ между ФК "Чайка" и ФК "Черноморец" (Новороссийск), мы провели тщательный анализ ситуации. В результате считаем необходимым заявить, что все предположения, намеки и прямые обвинения, которые содержались в публикациях и перепечатывались множеством различных изданий, безосновательны, бездоказательны и являются ничем иным, как желанием опорочить имя ФК "Чайка" и в его лице – весь коллектив.



Мы не знаем кто, по какой причине, и ради какой цели затеял эту игру. Но мы с полной ответственностью заявляем, что футбольный клуб "Чайка" никогда не участвовал в спортивных соревнованиях, носящих сомнительный, неспортивный характер, и не позволит себе этого сделать в будущем.



ФК "Чайка" считает абсолютно верным решение президента РФС Александра Валерьевича Дюкова обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования данной ситуации. Мы готовы всесторонне оказывать всеобъемлющую поддержку в данном расследовании и сотрудничать со следствием, в случае его проведения.



В этой связи до момента вынесения решения судебными инстанциями мы настаиваем, чтобы имя ФК "Чайка" и его сотрудников не упоминалось в негативной форме в контексте данной ситуации, учитывая соблюдения презумпции невиновности, - сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что представители "Чайки" финансово мотивировали игроков "Черноморца" в перерыве встречи 27-го тура.

За что "Чайку" и "Черноморец" подозревают в договорняке. Разбор игры