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Бевеев: «Во второй лиге практически все пьют. Они похоронили в себе футболистов»

Бевеев рассказал о злоупотреблении алкоголем футболистами второй лиги
Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев рассказал о злоупотреблении алкоголем футболистами второй лиги.

«Во второй лиге практически все пьют. Понимаешь, когда футболисту есть чем жертвовать, он думает о последствиях и профессионально относится к себе. А во второй лиге игрокам нечего терять. Они играют в футбол чисто в удовольствие. Пить после каждой тренировки по четыре-пять бокалов пива и ложиться спать — норма для них. Яркий показатель того, что людям некуда расти, и они похоронили в себе футболистов», — приводит слова Бевеева Sport24.

27-летний Бевеев выступает за «Урал» с 2022 года, контракт до лета 2024 года. Ранее он играл за «Енисей», КАМАЗ, «Волгарь», «Носту» и МИТОС.

В сезоне-2023/24 защитник провел в составе «Урала» 4 матча и не отметился результативными действиями. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.

В мае 2023 года РФС утвердил реформу второй лиги. С сезона-2023/24 лигу разделили на два дивизиона «А» и «Б». В дивизион «А» вошли 20 команд, которые поделены на «Золотую» и «Серебряную» группы. Соревнования пройдут по системе «осень-весна». Дивизион «Б» будет проходить по системе «весна-осень» — с марта по ноябрь.

Источник: Sport24
Футбол
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