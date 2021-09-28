Футбол
ФНЛ-2
Новости
Группа 1 (Юг) Группа 2 (Запад) Группа 3 (Центр) Группа 4 (Урал-Прив.) Восток
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ-2

Вадим Евсеев высказался о выступлении «Шинника» в текущем сезоне

11:47
Теги:

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в своем Instagram высказался о выступлении команды в ФНЛ-2.

«Позади 11 туров, уже сыграли со всеми соперниками в нашей группе. Отрыв большой, победная серия радует, но за этой видимой легкостью стоит большой труд. Летом, когда команда только собралась, в атаке получалось не все. Спрашивали: когда же «Шинник» начнет забивать? Команда только собралась, игроки не знали партнеров, надо было нарабатывать игровые связи, нужно было время для построения взаимодействий.

Входили в сезон потихоньку. На тренировках работали над взаимодействиями в группах, над общекомандной игрой. Нападение ставить сложнее, чем оборону. Особенно когда хочешь разнообразие: и быстрые, и постепенные, и позиционные атаки», — написал Евсеев.

Специалист отметил, что команда сильно прибавила со старта сезона-2021/22. После 11 туров ФНЛ-2 «Шинник» в своей группе является лидером, набрав 30 очков.

 

 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
Каменский рассказал, почему Жамнов стал главным тренером сборной, а не Знарок
«Нижний Новгород» — ЦСКА: все голы матча
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд