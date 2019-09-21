«Волгарь» оторвался в таблице «Юга» на 5 очков, «Алания» забила 5 голов «Интеру»

«Волгарь» упрочил лидерство в таблице группы «Юг» Олимп-ПФЛ. В матче 10-го тура астраханцы обыграли «Машук-КМВ» 1:0, а ближайший преследователь «Дружба» уступил «Легиону Динамо».

В еще одной игре «Алания» разгромила черкесский «Интер» 5:0.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Юг»

10-й тур

«Спартак» (Нальчик) — «Спартак» (Владикавказ) — 3:0 (1:0)

Голы: Дохов, 26 (1:0). Бацев, 48 (2:0). Хачиров, 55 (3:0).

Удаление: Дохов (С), 42.

«Алания» (Владикавказ) — «Интер» (Черкесск) — 5:0 (4:0)

Голы: Хадарцев, 16 (1:0). Хадарцев, 25 (2:0). Машуков, 30 (3:0). Магомедов, 43 (4:0). Гурциев, 75 (5:0).

СКА (Ростов-на-Дону) — «Урожай» (Краснодар) — 3:0 (3:0)

Голы: Шаповалов, 13 (1:0). Бендзь, 16 (2:0). Станкевич, 23 (3:0).

«Волгарь» (Астрахань) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 1:0 (1:0)

Гол: Мустафаев, 37 — в свои ворота.

«Краснодар-3» (Краснодар) — «Махачкала» — 0:2 (0:0)

Голы: Мусалов, 54 (0:1). Саидов, 81 (0:2).

«Черноморец» (Новороссийск) — «Динамо» (Ставрополь) — 3:0 (3:0)

Голы: Шабичев, 26 (1:0). Чабанов, 36 (2:0). Поникаров, 45+1 (3:0).

«Анжи» (Махачкала) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:0 (1:0)

Гол: Магомедбеков, 9.

Удаления: Седых (Б), 49. Абдулкадыров (А), 74.

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Дружба» (Майкоп) — 1:0 (1:0)

Гол: Кадиев, 5.