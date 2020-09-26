«Волга» обыграла «Оренбург-2» и догнала лидирующий «КАМАЗ»
«Волга» обыграла «Оренбург-2» в матче 8-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 2:1. Клуб из Ульяновска набрал 19 очков и догнал лидера таблицы «КАМАЗ». При этом у «Волги» есть игра в запасе.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 2 («Запад»)
8-й тур
«Муром» — «Родина» (Москва) — 1:1 (0:1)
Голы: Еременко, 38 (0:1). Рапаков, 50 (1:1).
Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).
26 сентября. Муром. Стадион «им. Виктора Лосева».
Группа 3 («Центр»)
8-й тур
«Красный» (Смоленск) — «Рязань» — 1:0 (0:0)
Гол: Бокоев, 80.
Судья: Евстигнеев (Королев).
26 сентября. Смоленск. Стадион «Арена СГАФКСТ».
Группа 4 («Урал-Приволжье»)
8-й тур
«Оренбург-2» (Оренбург) — «Волга» (Ульяновск) — 1:2 (0:1)
Голы: Карпук, 26 (0:1). Сорокин, 55 (0:2). Шилов, 88 (1:2).
Судья: Катайкин (Самара).
26 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/uralpovolg/