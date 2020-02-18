Владимир Габулов: «В «Алании» был готов ко всему, кроме предательства»

Футбольный менеджер, экс-голкипер ЦСКА, «Динамо» и сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» рассказал, что аудит финансово-хозяйственной деятельности стал только предлогом для его увольнения из «Алании». Он отметил, что был готов ко всему, кроме предательства.

— Для меня это был колоссальный опыт и осознание того, что футбол — это не только долгая и кропотливая работа, не только любовь к клубу из родного региона и энтузиазм, с которым мы все работали первые месяцы. Это большой бизнес. Когда появились первые успехи, начались подводные течения, интриги. Предательство в том числе. Я был готов ко всему. Понимал, что создание клуба — это долгий путь, и он точное не будет простым. Но я не был готов к тому, что стало происходить вокруг меня. Аудит финансово-хозяйственной деятельности — это только предлог для увольнения, ни о чем.

Я принял это как должное. Хотелось бы, чтобы «Алания» развивалась, болельщики ходили на стадион и радовались прогрессу команды. Болельщик в Осетии как никто заслуживает профессионального футбола. Клубу всего лишь несколько месяцев, он выступает в ПФЛ. После длительного отсутствия большого футбола в регион приехал топ-клуб — ЦСКА. На матч пришло 25-26 тысяч человек, хотя мы продали только 12 тысяч билетов. Но в силу специфики региона большая часть болельщиков — безбилетники, и с этим ничего нельзя поделать до реконструкции стадиона.

Когда покидал клуб, ко мне очень много обращались через соцсети, по телефону и лично. Я благодарен всем за слова поддержки, беспокойство и надежду на то, что в конечном итоге все нормализуется. Незаменимых людей не бывает. Главное, чтобы клуб развивался.

В министерство спорта Северной Осетии я приходил в том числе потому, что хотел принести пользу осетинскому футболу — не только профессиональному, но и любительскому и детскому. Когда появилась возможность возглавить «Аланию», я решил сосредоточиться именно на футболе. Глава республики назначил меня советником по развитию футбола, и сейчас я продолжаю работать в этом качестве. (Мария Маркова, Вячеслав Короткин)

Полностью интервью с Владимиром Габуловым — скоро в «СЭ»