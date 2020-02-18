Новый председатель совета директоров «Олимпа» Владимир Габулов рассказал «СЭ» о своем назначении.

Мне близка должность спортивного менеджера, и я хотел бы развиваться в этом ключе. «Олимп» — это интересная возможность пройти путь развития футбольного клуба почти с основания и дать конкретный результат, поднять команду на уровень выше.

Невозможно, закончив карьеру, сразу заскочить на топ-уровень. Эту дорогу нужно пройти и набраться опыта. Идти просто в большой клуб на должность без полномочий и сидеть там, ни за что не отвечая, ничего не решая — вряд ли мне это будет доставлять удовольствие. Если делать что-то, то ради того, чтобы изменить это в лучшую сторону, или вообще не браться. Почему бы не получить опыт и не пройти эту сложную дорогу вместе с «Олимпом»?

Наши с учредителем цели совпадают. Мы хотим выстроить правильную организацию клуба и команды, которая будет достигать результата. Насколько это получится — время покажет. Я вижу желание и настрой учредителя, слышу его слова, вижу совершаемые им поступки. В «Олимпе» на 100 процентов частные инвестиции. Владелец клуба настроен серьезно. Конечно, я не могу утверждать, что ничего не случится, и финансирование никогда не закончится. Могу отвечать только за себя и свою работу в клубе. (Вячеслав Короткин, Мария Маркова)

Габулов стал председателем совета директоров ФК «Олимп»