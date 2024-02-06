Витюгов рассказал об отношении к уголовному делу против экс-директора академии «Чертаново» Ларина

Бывший полузащитник «Чертаново» Максим Витюгов рассказал об отношении к уголовном уделу против бывшего директора академии клуба Николая Ларина.

«Было очень неприятно. Понятно, что у нас были личные разговоры с Николаем Юрьевичем. По возможности узнавали, что произошло, какой процесс идет этого неприятного дела. Потом уже непосредственно узнали вердикт. Как сейчас помню, ехали в аэропорт на игру против «Факела» и узнали, что приговор был вынесен. Тогда были шокированы всем этим. По возможности пытались помогать, чем могли», — цитирует Витюгова Metaratings.ru.

Ларин работал в академии «Чертаново» с 2008 по 2021 год. Осенью 2022-го его признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 24 мая Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.