«Велес» забил «Пскову-747» 6 голов и обошел «Зенит-2» в таблице «Запада»

«Велес» забил 6 безответных голов «Пскову-747» в матче 14-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Запад». Столичный клуб возглавил таблицу «Запада», обойдя на 2 очка «Зенит-2».

В другой игре «Локомотив-Казанка» разгромил «Родину» — 5:1. Железнодорожники обошли соперника в таблице, поднявшись на девятое место.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Запад»

14-й тур

«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Родина» (Москва) — 5:1 (3:0)

Голы: Иосифов, 3 (1:0). Сулейманов, 8 (2:0). Титков, 19 (3:0). Махатадзе, 47 (4:0). Еременко, 56 (4:1). Агеев, 86 (5:1).

«Велес» (Москва) — «Псков-747» (Псков) — 6:0 (2:0)

Голы: Дубчак, 32 (1:0). Малания, 44 — с пенальти (2:0). Баев, 54 (3:0). Малания, 61 (4:0). Дубчак, 69 (5:0). Баев, 85 (6:0).