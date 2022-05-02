Евсееву понравился опыт путешествия с командой на поезде

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о своем отношении к тому, что команды вынуждены добираться на некоторые матчи на поездах.

«Команды сейчас добираются на выездные матчи на поездах. Кто-то проводит в купе сутки, кто-то — меньше. Много вопросов: как это переносят игроки, насколько сложно администраторам, что с восстановлением.

«Шинник» весной уже трижды съездил в Санкт-Петербург по железной дороге. С поездом нам повезло. На игру выезжали в ночь, в 9 вечера и приезжали в 9 утра. И так же обратно после игры. Удобно: на базе потренировались, поужинали и на вокзал.

Вечером в поезде пару часов кто-то чем-то занимается — и сон. Нормально футболисты выглядят, очень хорошие поездки. Высыпаешься, когда ехать не так много и не так мало.

Организационные дела обычные. Приезжаешь в Санкт-Петербург в центр города, нормальная логистика. Ранний заезд в отель, потом во второй половине дня тренировка.

Очень удобно, футболисты не загружены дальней дорогой. И администраторам нормально, помогали им с погрузкой-разгрузкой.

С питанием тоже все четко. Если было время после игры, ужинали. Если нет, пиццу с собой, чтобы съесть ее в поезде. Там тоже какие-то перекусы, которые предоставляют РЖД.

Поездом лучше, чем на автобусе, если ехать всего ночь.

Самолетом? Если прямой рейс одно, если с пересадками другое.

Хороший опыт. Мне понравилось», — написал Евсеев в Telegram-канале.