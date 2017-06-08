В группе "Запад" – 14 клубов

В предварительном списке группы "Запад" ПФЛ на сезон-2017/18 значатся четырнадцать клубов. По сравнению с завершившимся сезоном турнир покинули вышедшее в ФНЛ питерское "Динамо", возвращающееся к статусу молодежной команды столичное "Динамо-2", а также не подавшие заявки на сезон тверская "Волга", "Домодедово" и ликвидирующийся столичный "Солярис".

На смену им приходят вторая команда столичных железнодорожников "Локомотив-Казанка", "Динамо-Санкт-Петербург-2", "Муром", "Луки-Энергия" из Великих Лук и московский "Велес". (Андрей КУЗИЧЕВ)