Украина потребовала исключить РФС из УЕФА и ФИФА из-за крымских клубов

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала обращение к ФИФА и УЕФА с требованием исключить РФС из числа членов организаций из-за участия крымских клубов в матчах второй лиги.

«Мы уже несколько раз обращались в ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола включить украинские клубы в российские чемпионаты. Обращаемся к вам снова с просьбой принять меры по устранению еще одного нарушения Россией всех существующих правил и норм. Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счет, 16 июля ФК «Севастополь» и ФК «Рубин Ялта» провели свои первые матчи во втором российском дивизионе. Мы расцениваем такие действия как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА и решения УЕФА об особом статусе крымского футбола», — приводит заявление УАФ РИА «Новости».

В июне ялтинский «Рубин» и «Севастополь» прошли аттестацию ФНЛ для участия в чемпионате второй лиги. В воскресенье, 16 июля, команды провели первые матчи в третьем по силе российском дивизионе.

Ранее президент ФНЛ Наиль Измайлов в комментарии для «СЭ» объяснил, почему включение крымских клубов во вторую лигу не повлечет за собой санкции со стороны УЕФА.