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Сегодня, 14:41

Футболисты СКА после атаки на Крымский мост планируют добраться в Ростов из Симферополя на поезде

Алина Савинова
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ФНЛ совместно с ростовским СКА рассматривают варианты возвращения команды в родной город из Севастополя после атаки на Крымский мост, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, в Керчи закрыта переправа, и единственный вариант добраться оттуда до Ростова — на поезде. Ожидается, что игроки СКА отправятся в путь вечером 17 июля.

Ранее стало известно, что ростовская команда оказалась на Крымском мосту во время террористической атаки двух украинских надводных беспилотников, повредивших сооружение. СКА возвращался домой после матча с «Севастополем» (1:3), который прошел 16 июля в рамках первого тура нового сезона ФНЛ-2.

В СМИ сообщалось, что с утра движение по Крымскому мосту было остановлено. Однако возобновилось железнодорожное движение, также работает паромная переправа. При помощи паромной переправы игроки команды «Рубин Ялта» вернулись в Крым со своего выездного матча против команды «Биолог-Новокубанск» (1:1).

Источник: https://metaratings.ru/news/ska-posle-ataki-na-krymskii-most-planiruet-dobratsya-v-rostov-iz-simferopolya-na-poezde-266741/
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