Тольяттинский "Акрон" выиграл второй матч в ПФЛ подряд

Новичок Олимп-ПФЛ "Акрон" победил "Звезду" во втором туре группы "Урал-Приволжье" - 1:0. На счету клуба из Тольятти две минимальные победы в двух играх.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

2-й тур

"Урал-2" (Екатеринбург) - "Лада Д" (Димитровград) - 2:1 (1:0)

Голы: Шаболин, 17 (1:0). Юсупов, 80 (2:0). Карпук, 85 (2:1).

Удаление: Клементьев (У), 90.

"Акрон" (Тольятти) - "Звезда" (Пермь) - 1:0 (1:0)

Гол: Малаховский, 1.

"Носта" (Новотроицк) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 2:4 (0:1)

Голы: Яковлев, 39 (0:1). Кириллов, 51 (0:2). Гаглоев, 56 - с пенальти (0:3). Рудаков, 58 - с пенальти (1:3). Караев, 65 (1:4). Донсков, 90+1 (2:4).

"Челябинск" - "Уфа-2" (Уфа) - 1:0 (0:0)

Гол: Байтуков, 70.

"Волга" (Ульяновск) - "Тюмень" - 1:0 (1:0)

Гол: Воронин, 32.

"Зенит" (Ижевск) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 2:1 (1:0)

Голы: Бикчантаев, 44 (1:0). Фаррахов, 72 (2:0). Сланко, 77 (2:1).