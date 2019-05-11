"Текстильщик" и "Казанка" одержали победы на "Западе"

"Текстильщик" победил "Ленинградец" в матче 23-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Запад". Ивановский клуб сохранил лидерство в таблице, на 2 очка отстает "Локомотив-Казанка", одолевший владимирское "Торпедо".

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Запад"

23-й тур

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Чертаново-2" (Москва) - 0:0

"Коломна" - "Муром" - 2:2 (0:1)

Голы: Косарев, 33 (0:1). Орлов, 52 (1:1). Шакир, 62 (2:1). Косарев, 63 (2:2).

"Псков-747" (Псков) - "Долгопрудный" - 1:0 (1:0)

Гол: Шишаев, 9.

"Ленинградец" (Санкт-Петербург) - "Текстильщик" (Иваново) - 0:1 (0:0)

Гол: Попов, 61.

"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Торпедо" (Владимир) - 3:2 (1:1)

Голы: Поярков, 12 (1:0). Андреев, 35 (1:1). Долгов, 49 (2:1). Долгов, 55 (3:1). Шалин, 61 - с пенальти (3:2).