"Текстильщик" и "Казанка" одержали победы на "Западе"

"Текстильщик" победил "Ленинградец" в матче 23-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Запад". Ивановский клуб сохранил лидерство в таблице, на 2 очка отстает "Локомотив-Казанка", одолевший владимирское "Торпедо".
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Запад"
23-й тур
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Чертаново-2" (Москва) - 0:0
"Коломна" - "Муром" - 2:2 (0:1)
Голы: Косарев, 33 (0:1). Орлов, 52 (1:1). Шакир, 62 (2:1). Косарев, 63 (2:2).
"Псков-747" (Псков) - "Долгопрудный" - 1:0 (1:0)
Гол: Шишаев, 9.
"Ленинградец" (Санкт-Петербург) - "Текстильщик" (Иваново) - 0:1 (0:0)
Гол: Попов, 61.
"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Торпедо" (Владимир) - 3:2 (1:1)
Голы: Поярков, 12 (1:0). Андреев, 35 (1:1). Долгов, 49 (2:1). Долгов, 55 (3:1). Шалин, 61 - с пенальти (3:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/west/