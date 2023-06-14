Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 21:50

Свищев объяснил, как международные федерации отреагируют на включение клубов с новых территорий в российские лиги

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев рассказал, как международные федерации отреагируют на включение клубов с новых территорий в российские лиги.

«Едва ли международные федерации обрадуются желанию команд из Донецка выступать в российских лигах. Приветствовать они это точно не станут. Хотя уверен, что в ближайшем будущем взаимоотношения России с коллегами из международных федераций и МОК восстановятся и улучшатся. Рано или поздно все поймут, что спорт должен развиваться на всех территориях, где его любят. И вне зависимости от того, нравится это другим странам или нет. А МОК и федерации должны обслуживать интересы именно атлетов. Для этого они и существуют», — приводит RT слова Свищева.

Ранее председатель правительства ДНР Евгений Солнцев заявил, что планируется воссоздание донецкого футбольного «Шахтера», и ожидается, что клуб будет выступать во Второй лиге чемпионата России.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1162023-svischyov-mezhdunarodnye-federacii-rossiya-ligi
2
Читайте также
Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае их расставания
Мележиков уходит из «Спартака». Что это значит
В Новочеркасске загорелась тепловая электрическая станция
Песков объяснил идею Путина о создании санитарной зоны на Украине
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ДНР планируют, что донецкий «Шахтер» будет выступать во Второй лиге чемпионата России

Колосков прокомментировал включение клубов с новых территорий в российские соревнования
Новости
RSS RSS
Все новости