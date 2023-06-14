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Сегодня, 22:08

Колосков прокомментировал включение клубов с новых территорий в российские соревнования

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о принятии клубов с новых территорий во внутрироссийские соревнования.

«Отношение УЕФА и ФИФА к желанию «горняков» играть в России — другой вопрос. Это нас уже не касается. Главное — сам факт. Только представьте, какой это будет праздник для Донбасса. Нельзя забывать и про другие новые регионы, например Луганскую область. Местная «Заря» ведь в своё время выигрывала чемпионат СССР, а «Шахтер» брал Кубок страны. Там везде богатые футбольные традиции. Хорошие команды были и в Запорожье, и в Херсоне. Как говорится, добро пожаловать! Но, понятное дело, рассуждать о сроках пока сложно. Для начала должны закончиться боевые действия», — приводит слова Колоскова RT.

14 июня председатель правительства ДНР Евгений Солнцев заявил, что футбольный клуб «Шахтер», который создается в Донецке, в будущем будет выступать во второй российской лиге.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1162025-koloskov-uchastie-kluby
Футбол
Вячеслав Колосков
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