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Спортивный директор «Знамени» Ольховский — о матче с «Зенитом»: «Игра была»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Знамени» Максим Ольховский сообщил, что товарищеский матч с пензенским «Зенитом» прошел 27 января.

«Я понять не могу, почему людей интересует наш тренировочный процесс? Почему я перед кем-то должен оправдываться? Ваше-то вообще какое дело?! Может, мне у вас спрашивать, когда мне игры проводить? Не звоните мне больше, думайте, что хотите.

Игра была. Все на сайте есть. Я не знаю, что утверждают в «Знамени», я не могу говорить за них. С ними разбирайтесь. У меня была игра, ко мне сейчас футболист, который был на просмотре, оттуда едет», — цитирует Ольховского Legalbet.

Ранее в пресс-службе «Знамени» заявили, что игроки команды не принимали участие в матче. По их данным, кто-то купил 10 футболок клуба и сыграл в них в игре против пензенского «Зенита».

20 января  пресс-служба команды из Пензы анонсировала товарищеский матч против «Знамени», а 27 января сообщила о том, что первый тайм закончился со счетом 0:0, второй — 4:4.

Источник: https://legalbet.ru/news/sportivnij-direktor-zenita-o-matche-fantome-protiv/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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В пресс-службе «Знамени» заявили, что кто-то купил 10 футболок клуба и сыграл в них в матче против «Зенита»
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