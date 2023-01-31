В пресс-службе «Знамени» заявили, что кто-то купил 10 футболок клуба и сыграл в них в матче против «Зенита»
Игроки «Знамени» не принимали участие в товарищеском матче против пензенского «Зенита», который, возможно, прошел 27 января в станице Новотитаровская.
— Мы не участвовали в этом матче. Да, история очень запутанная. Нас в нее впутали, купив 10 футболок «Знамени» в нашем магазине сувениров. Вот так мы теперь фигурируем в этой истории, хотя во время игры команда тренировалась у себя в городе, — приводит Legalbet слова пресс-атташе ногинского клуба.
— Соперник «Зенита» играл в ваших футболках?
— Да. Но интересно то, что и «Зенит» в это время тренировался в Пензе и в этой игре не участвовал. Мы с ними связывались на эту тему.
— Но в пресс-службе «Зенита» дали информацию о матче, счете.
— Да, это странно... Видимо, они нам не все рассказывают.
— В РФС и правоохранительные органы обратитесь?
— В РФС мы просигнализировали по этому поводу. Они сказали, что работают над этим. Я так понял, что они уже сталкивались с подобным.
Матч «Зенит» (Пенза) — «Знамя» (Ногинск) был включен в линии нескольких букмекерских контор. В пресс-службе пензенского клуба сообщили о том, что первый тайм закончился со счетом 0:0, второй — 4:4.