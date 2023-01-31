В пресс-службе «Знамени» заявили, что кто-то купил 10 футболок клуба и сыграл в них в матче против «Зенита»

Игроки «Знамени» не принимали участие в товарищеском матче против пензенского «Зенита», который, возможно, прошел 27 января в станице Новотитаровская.

— Мы не участвовали в этом матче. Да, история очень запутанная. Нас в нее впутали, купив 10 футболок «Знамени» в нашем магазине сувениров. Вот так мы теперь фигурируем в этой истории, хотя во время игры команда тренировалась у себя в городе, — приводит Legalbet слова пресс-атташе ногинского клуба.

— Соперник «Зенита» играл в ваших футболках?

— Да. Но интересно то, что и «Зенит» в это время тренировался в Пензе и в этой игре не участвовал. Мы с ними связывались на эту тему.

— Но в пресс-службе «Зенита» дали информацию о матче, счете.

— Да, это странно... Видимо, они нам не все рассказывают.

— В РФС и правоохранительные органы обратитесь?

— В РФС мы просигнализировали по этому поводу. Они сказали, что работают над этим. Я так понял, что они уже сталкивались с подобным.

Матч «Зенит» (Пенза) — «Знамя» (Ногинск) был включен в линии нескольких букмекерских контор. В пресс-службе пензенского клуба сообщили о том, что первый тайм закончился со счетом 0:0, второй — 4:4.