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Сегодня, 17:44

Полузащитник «Ядра» Семенов назвал Вторую лигу кладбищем талантов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Капитан «Ядра» Виталий Семенов поделился подробностями о том, как получил серьезную травму в матче Второй лиги.

«Под действием шока я подумал, что это ушиб, но оказалось, что это перелом нижней трети малой берцовой кости и краевой перелом медиальной лодыжки. Вторая лига — кладбище талантов? Согласен. Во Второй лиге частенько такое случается, игроки получают тяжелые травмы», — приводит слова Семенова «Спорт День за Днем».

Также полузащитник заявил, что соперник мог получить установку жестко играть и больше фолить, поскольку «Ядро» играет в комбинационный футбол.

Семенов получил травму 24 октября в матче Второй лиги против «Зоркого». Капитан «ядерных» покинул поле в середине первого тайма и был экстренно госпитализирован.

Источник: https://m.sportsdaily.ru/news/poluzashchitnik-yadra-vtoraya-liga-kladbishche-talantov-zdes-igroki-chastenko-poluchayut-tyazhelye-t

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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