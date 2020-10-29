«Сатурн» сохранил лидерство в группе «Центр», Павлюченко принес «Знамени» победу

«Сатурн» разгромил «Квант» в 13-м туре Олимп-ПФЛ в группе «Центр» — 5:1. Подмосковный клуб сохранил лидерство в турнирной таблице. На 2 очка отстает липецкий «Металлург», который сегодня одолел «Сокол» и оторвался от него в таблице на 3 очка.

Еще в одной игре дня «Знамя» на выезде победило дубль «Факела». Единственный мяч провел 38-летний экс-форвард сборной России Роман Павлюченко.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 3 («Центр»)

13-й тур

«Авангард» (Курск) — «Строгино» (Москва) — 1:0

«Металлург» (Видное) — «Красный» (Смоленск) — 1:4

«Квант» (Обнинск) — «Сатурн» (Раменское) — 1:5

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Рязань» — 1:0

«Сокол» (Саратов) — «Металлург» (Липецк) — 1:3

«Калуга» — «Салют» (Белгород) — 2:3

«Химки-М» (Химки) — «Химик-Арсенал» (Новомосковск) — 1:1

«Факел-М» (Воронеж) — «Знамя» (Ногинск) — 0:1