«Сатурн» сохранил лидерство в группе «Центр», Павлюченко принес «Знамени» победу
«Сатурн» разгромил «Квант» в 13-м туре Олимп-ПФЛ в группе «Центр» — 5:1. Подмосковный клуб сохранил лидерство в турнирной таблице. На 2 очка отстает липецкий «Металлург», который сегодня одолел «Сокол» и оторвался от него в таблице на 3 очка.
Еще в одной игре дня «Знамя» на выезде победило дубль «Факела». Единственный мяч провел 38-летний экс-форвард сборной России Роман Павлюченко.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 3 («Центр»)
13-й тур
«Авангард» (Курск) — «Строгино» (Москва) — 1:0
«Металлург» (Видное) — «Красный» (Смоленск) — 1:4
«Квант» (Обнинск) — «Сатурн» (Раменское) — 1:5
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Рязань» — 1:0
«Сокол» (Саратов) — «Металлург» (Липецк) — 1:3
«Калуга» — «Салют» (Белгород) — 2:3
«Химки-М» (Химки) — «Химик-Арсенал» (Новомосковск) — 1:1
«Факел-М» (Воронеж) — «Знамя» (Ногинск) — 0:1
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/center/