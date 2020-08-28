«Родина» одержала волевую победу над «Звездой СПб» благодаря дублю Волкова

В матче четвертого тура Олимп-ПФЛ в группе 2 («Запад») московская «Родина» благодаря дублю Владислава Волкова победила санкт-петербургскую «Звезду СПб» (3:2). Решающий мяч в свои ворота на последней минуте основного времени отправил игрок гостей Евгений Игнатович.

Олимп — ПФЛ. Группа 2 («Запад»)

4-й тур

«Родина» (Москва) — «Звезда СПб» (Санкт-Петербург) — 3:2 (0:2)

Голы: Филиппов, 15 (0:1). Вартанян, 16 (0:2). Волков, 53 (1:2). Волков, 84 — с пенальти (2:2). Игнатович, 90 — в свои ворота (3:2).

Удаления: Пичугин (Родина), 90+1. Ильин (Звезда СПб), 90+3.

Судья: Анопа (Благовещенск).

28 августа. Москва. Стадион «Янтарь».