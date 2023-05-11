Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 15:06

Самсонов — о реформе ФНЛ-2: «Теперь работа со спонсорами ставится под большое сомнение»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Динамо» Константин Самсонов высказался об изменении формата проведения второй лиги со следующего сезона.

«На самом деле все сложно и не всем понятно. Я считаю, что логичным был бы плавный переход. В данной ситуации нарушается спортивный принцип: командам, которые оказались во второй шестерке, по факту объявили о реформе. Были совещания на этот предмет с ФНЛ, но уже какое решение принято, такое и принято. Мы люди подневольные и должны подчиниться», — приводит «Спорт День за Днем» слова Самсонова.

Также он ответил на вопрос, скажется ли реформа на интересе инвесторов к командам, не попавшим в буферную зону.

«Я так скажу, что работа со спонсорами и партнерами теперь ставится под большое сомнение. Навряд ли низшая лига будет привлекательна и интересна для партнеров и спонсоров. Все станет намного тяжелее, и частным клубам придется очень нелегко», — добавил функционер.

10 мая Metaratings.ru сообщил о том, какие изменения произойдут в формате второй лиги в следующем сезоне. Отмечалось, что в буферной зоне выступят 20 команд.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/prezident-piterskogo-dinamo-samsonov-o-reforme-vtoroy-ligi-teper-rabota-so-sponsorami-stavitsya-pod-
Футбол
1
0
Читайте также
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС объявил о реформе второй лиги и представил схему проведения турнира
Новости
RSS RSS
Все новости