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Радимов отрицает участие в драке на Московском вокзале

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Владислав Радимов. Фото t.me/ENews.
Владислав Радимов. Фото t.me/ENews.
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Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что не участвовал в драке на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

Telegram-канал 112 ранее сообщил, что Радимов, выходя из поезда, ударил пассажира, а разнимал их его друг. Также указывалось, что тренер был в состоянии алкогольного опьянения.

Однако Радимов впоследствии опроверг новость о происшествии. По его словам, он вел себя на вокзале спокойно. «После истории с Мамаевым и Кокориным я не позволю себя спровоцировать», — сказал тренер.

Радимов, со слов его знакомых, выпил бокал пива и в драке не участвовал. Указано, что пассажир пытался вывести его на конфликт, но он на провокацию не поддался.

Дополнительная информация:

https://t.me/ENews112/8783

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