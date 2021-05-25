Радимов отрицает участие в драке на Московском вокзале

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что не участвовал в драке на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

Telegram-канал 112 ранее сообщил, что Радимов, выходя из поезда, ударил пассажира, а разнимал их его друг. Также указывалось, что тренер был в состоянии алкогольного опьянения.

Однако Радимов впоследствии опроверг новость о происшествии. По его словам, он вел себя на вокзале спокойно. «После истории с Мамаевым и Кокориным я не позволю себя спровоцировать», — сказал тренер.

Радимов, со слов его знакомых, выпил бокал пива и в драке не участвовал. Указано, что пассажир пытался вывести его на конфликт, но он на провокацию не поддался.